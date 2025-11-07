Жители Подмосковья помогли выявить 340 случаев неправильной парковки в октябре

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители помогли выявить 340 случаев парковки вблизи мусорных контейнеров во дворах Подмосковья в октябре. О нарушениях они сообщали через мобильное приложение «Народный инспектор».

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, в общей сумме за месяц водители получили 1,9 миллиона рублей штрафов за парковку рядом с контейнерными площадками.

Больше всего нарушений в октябре выявили в Одинцове, Ленинском округе, Красногорске, Балашихе и Мытищах.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что «Народный инспектор» помогает удобно и быстро вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного с нарушениями.

«Механизм обратной связи через мобильное приложение доказал свою эффективность — он позволяет оперативно реагировать на нарушения и поддерживать порядок на контейнерных площадках», — отметили в министерстве.