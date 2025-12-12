Жители Подмосковья помогли выявить 150 нарушений правил парковки за неделю

Жители Подмосковья помогли выявить 155 случаев парковки у мусорных площадок за неделю. Все случаи они зафиксировали через приложение «Народный инспектор».

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, за неделю 30 нарушений выявили в Одинцове, 24 — в Ленинском округе, 19 — в Химках, 14 — в Королеве и 13 — в Красногорске.

Парковка у контейнерных площадок затрудняет работу мусоровозов, а в непогоду это мешает уборочным машинам.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора», — сказал вице-губернатор Владислав Мурашов.

Сообщить о нарушениях может любой житель Подмосковья. Для этого нужно отправить видео с фактом неправильной парковки в специальный раздел приложения «Добродел».