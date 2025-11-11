Жители Подмосковья получили еще три тысячи онлайн-заявок на справки в сфере опеки

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на справки в сфере опеки и попечительства. С начала года этой возможностью воспользовались более трех тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, при помощи госуслуги можно получить справки в сфере опеки и попечительства, о выплатах опекуну, о лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления и отстранении от обязанностей приемного родителя.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и дождаться ответа. Он поступит в течение одного рабочего дня.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Справки и выписки». Ее предоставляют бесплатно.