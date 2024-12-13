Жители Подмосковья получили еще 43 тысячи консультации по «Умной платежке»

Жители Подмосковья получили более 43 тысяч консультаций по установке и использованию мобильного приложения «Умная платежка» в МФЦ с начала года. Сервис предназначен для управления счетами за ЖКУ.

Как рассказала директор МФЦ Подмосковья Галина Варганова, специалисты офисов помогают установить приложение на смартфон и рассказывают о том, как им пользоваться.

«Кроме индивидуальных консультаций в МФЦ Подмосковья проводят и групповые занятия. В текущем году их посетили порядка 4,5 тысячи человек, среди которых в основном представители старшего поколения», — рассказала она.

Мобильное приложение позволяет узнать баланс счета, историю платежей, оплачивать ЖКУ и передавать показания счетчиков.