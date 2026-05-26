Жители Подмосковья получили дипломы на всероссийском фестивале авторской песни

В этом году конкурс собрал 3375 участников из 73 регионов России и стран ближнего зарубежья, став одним из крупнейших музыкально-поэтических проектов страны.

На протяжении семи месяцев жюри во главе с заслуженным артистом России Сергеем Трофимовым и заслуженным деятелем искусств России Александром Шагановым ежемесячно определяло лучших участников. В результате дипломы получили 222 человека, а лауреатами стали 15 авторов и исполнителей.

Главными темами конкурса в этом сезоне объявили подвиг поколения Великой Отечественной войны, мужество участников СВО и единство народов России.

Среди дипломантов конкурса — представители Подмосковья: Варвара Дубовикова и Илья Рыльщиков из Люберец, Олег Лаврин из Балашихи, Тамара Новик из Орехово-Зуева, дуэт «МарСон» из Люберец, Елизавета Солянова из Долгопрудного, Даниил Казевич из Электростали и Марк Спицкий из Люберец.

«Наш святой долг знать свою историю, извлекать из нее уроки, сохранить связь времен и передать эстафету памяти подрастающему поколению. И один из самых простых способов достучаться до сердец — это стихи и песни», — отметил председатель фестиваля, депутат Госдумы Олег Валенчук.

