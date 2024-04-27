Жители Подмосковья получили более 5 тысяч знаков отличия ГТО с января | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 13:57 Жители Подмосковья получили более 5 тысяч знаков отличия ГТО с января Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Жители Московской области получили свыше 5,5 тысячи знаков отличия ГТО с начала января. Сейчас в мероприятия по выполнению нормативов вовлечено свыше 16% населения России.

За три месяца жители Московской области получили 5,3 тысячи золотых, 340 серебряных и 214 бронзовых знака отличия комплекса ГТО. Знак отличия позволяет абитуриентам при поступлении в вузы получить дополнительные баллы.

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Напомним, в этом году всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО исполнилось десять лет. За это время на сайте gto.ru зарегистрировались 1,2 миллиона участников из Подмосковья. Всего в Московской области работает 68 центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После строительства комплекса жители городского округа получили современную площадку, где можно заниматься футболом круглый год.

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