Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия ГТО с начала года

Жители Подмосковья получили более 19 тысяч знаков отличия всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с начала года. Лидерами по количеству — стали Красногорск, Химки и Щелково.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первом квартале этого года жители получили более 5800 знаков, во втором квартале — 9400 и в третьем — более 3700 знаков отличия.

В ведомстве напомнили, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ, а с 1 января следующего года можно оформить налоговый вычет.

Для этого нужно выполнить нормативы комплекса ГТО на любой знак отличия и пройти обязательную диспансеризацию.

Чтобы записаться на выполнение нормативов нужно зарегистрироваться на сайте gto.ru и получить допуск врача.