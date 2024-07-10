Жители Подмосковья получили более 17 тысяч льготных кредитов по семейной ипотеке с начала года

Фото: Медиасток.рф

Более 17 тысяч льготных кредитов по семейной ипотеке получили жители Подмосковья в 2024 году. Регион занимает второе место по этому показателю, об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Это крайне важное решение для поддержки наших семей. Ведь именно помощь в жилищном вопросе является одной из ключевых», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что в Московской области для семей действует и ряд региональных мер.

«В частности, наши многодетные семьи могут получить бесплатный земельный участок. А совсем недавно мы приняли закон, которым увеличили до 400 тысяч рублей размер выплаты, которую такие семьи могут получить вместо участка», — пояснил Брынцалов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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