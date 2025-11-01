Жители Подмосковья получили более 14 тысяч знаков ГТО с января

С начала года жители Подмосковья получили 14,5 тысячи знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из них 11,9 тысячи — золотые, 1,6 тысячи — серебряные и 932 0 бронзовые.

Как рассказали в региональном Минспорте, только в третьем квартале этого года жители получили 2,7 тысячи золотых знаков, 786 серебряных и 481 бронзовый. Лидерами стали Красногорск, Химки и Щелково. Всего в этом году испытания проходили 39,6 тысячи человек.

Знак ГТО позволяет абитуриентам в вузе получить дополнительные баллы. С 1 января этого года за выполнение нормативов можно оформить налоговый вычет. Обязательным условиям будет прохождение диспансеризации в этом же году. Сумма вычета может составить до 2,3 тысячи рублей.

Для выполнения нормативов необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Всего в Подмосковье работают 65 центров тестирования ГТО, где поучаствовать в испытаниях может любой желающий. Список их адресов размещен по ссылке.