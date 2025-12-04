Жители Подмосковья получили 770 тысяч онлайн-консультаций после диспансеризации

Жители Подмосковья могут дистанционно обсудить с врачом результаты диспансеризации. Это возможно во время телемедицинской консультации.

В рамках онлайн-приема врачи разъясняют пациентам результаты анализов и исследований. Кроме того, они продлевают рецепты на льготные лекарства, дают рекомендаци и корректируют план лечения.

«Также воспользоваться сервисом могут беременные женщины и дети. Всего с начала года более 770 тысяч человек в Подмосковье обсудили результаты диспансеризации с врачом онлайн», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна в приложении «РТ ДокторОнлайн», при помощи чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье», через инфомат в медицинской организации, а также на приеме у врача и по телефону 122.