Жители Подмосковья получили 20 тысяч консультаций онлайн после диспансеризации

Жители Подмосковья после пройденной диспансеризации могут обсудить ее результаты с врачом дистанционно. Такую возможность предоставляет телемедицина.

Во время приема специалист расшифрует анализы, прокомментирует итоги исследований, даст свои рекомендации, а также составит план лечения.

«Современные сервисы позволяют сэкономить время и упростить получение медицинских услуг. Благодаря телемедицине, более 20 тысяч человек смогли обсудить с врачом итоги диспансеризации, не посещая поликлинику. Также с помощью сервиса можно продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Запись на консультацию доступна в приложении «Добродел: Телемедицина», при помощи чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье», а также через инфомат в медицинской организации или по номеру телефона горячей линии 122.