Жители Подмосковья получили 190 млн рублей на открытие бизнеса с января

Социальный контракт представляет собой меру поддержки, направленную на помощь жителям с низкими доходами, позволяя им реализовать свои идеи и даже создать новые рабочие места. Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что почти 1,5 тысячи жителей региона в этом году заключили социальные контракты.

Она подчеркнула, что власти стремятся создать благоприятные условия для самореализации граждан. По словам Балатаевой, социальные контракты не только обеспечивают финансовую помощь, но и предоставляют возможность пройти обучающие программы, что особенно полезно для начинающих предпринимателей.

Как отметили в Министерстве социального развития региона, на эту меру поддержки с начала года уже выделено свыше 190 миллионов рублей. Размер выплат по социальному контракту варьируется от 60 до 350 тысяч рублей в зависимости от поставленных целей. Эти средства направлены на основные направления, такие как поиск работы, ведение предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства.

Жители региона направляют полученные средства на различные виды предпринимательской деятельности, включая открытие кафе, магазинов, а также развитие услуг в сферах IT, ремесел и косметологии. Однако имеются и более нестандартные направления.

Виталий Евсеев из Егорьевска реализовал свою мечту с помощью социального контракта, открыв музыкальную студию, посвященную рок-музыке. В своей студии он обучает детей и взрослых игре на музыкальных инструментах. Профессиональный музыкант решился передать свой опыт другим. Благодаря социальному контракту Евсеев смог приобрести музыкальные инструменты и сопутствующее оборудование, открыв двери для творчества людей.