Жители Подмосковья получат СМС с приглашением на диспансеризацию

СМС-рассылку с приглашением на диспансеризацию запустили в Подмосковье. Записаться на проверку здоровья можно в поликлинике по месту прикрепления. Сообщения уже получили более 150 тысяч человек.

«Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные заболевания и начать лечение. Понимаем, что в череде дел можно легко забыть о себе, поэтому мы организовали СМС-информирование с приглашением на диспансеризацию», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

СМС направляют жителям старше 18 лет, которые не проходили диспансеризацию в этом году.

Записаться на осмотр можно на интернет-портале «Здоровье», по номеру телефона 122, через информат в поликлинике или Telegram-бот.