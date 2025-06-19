Жители Подмосковья подали свыше 860 онлайн-заявок на льготную ипотеку с января

Жители Подмосковья подали свыше 860 заявлений на льготную ипотеку через «Госуслуги» с начала года. Общее количество онлайн-заявок с начала реализации проекта превысило 1,8 тысячи.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, оформить льготную ипотеку могут медики, педагоги, ученые, а также специалисты сферы промышленности и спорта.

По программе правительство региона предоставляет субсидию в размере 50% стоимости жилья при оформлении первоначального взноса, а также компенсирует сумму основного долга по кредиту каждый месяц в течение 10 лет.

Услугу можно оформить по ссылке. В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители также могут пользоваться другими цифровыми сервисами.