Жители Подмосковья подали свыше 860 онлайн-заявок на льготную ипотеку с января

Жители Подмосковья подали свыше 860 заявлений на льготную ипотеку через «Госуслуги» с начала года. Общее количество онлайн-заявок с начала реализации проекта превысило 1,8 тысячи.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, оформить льготную ипотеку могут медики, педагоги, ученые, а также специалисты сферы промышленности и спорта.
По программе правительство региона предоставляет субсидию в размере 50% стоимости жилья при оформлении первоначального взноса, а также компенсирует сумму основного долга по кредиту каждый месяц в течение 10 лет.
Услугу можно оформить по ссылке. В рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители также могут пользоваться другими цифровыми сервисами.
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