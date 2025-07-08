Жители Подмосковья подали свыше 2,6 млн онлайн-заявок на госуслуги с января

С начала года жители Подмосковья подали более 2,6 миллиона онлайн-заявок на госуслуги через региональный портал. Всего на нем доступно более 390 сервисов.

Самой востребованной услугой с начала этого года стала выписка из домовой книги. Ее заказали более 417 тысяч раз, рассказали в Мингосуправления Подмосковья. В топ также вошли выдача социальной карты, запись в кружки и секции, запись на участие в ЕГЭ и ОГЭ и присвоение адреса.

В ведомстве добавили, что более чем в 70 госуслугах работает искусственный интеллект. Он распознает поданные заявителем документы и проверяет данные в них.

«Более 2,6 миллиона заявлений за полгода — это наглядное подтверждение того, что и жители, и бизнес Подмосковья активно выбирают получение услуг в электронном виде. Ведь для них на региональном портале уже доступно более 390 услуг и сервисов. А мы продолжаем делать их получение еще удобнее и комфортнее», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Получать госуслуги онлайн жители также могут в приложении «Добродел».