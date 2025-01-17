Жители Подмосковья подали свыше 17 тысяч заявок на приватизацию за год

Жители Подмосковья подали свыше 17 тысяч заявок на приватизацию муниципального жилья в 2024 году. Услуга доступна на региональном портале.

Подать заявку на приватизацию могу те, кто проживает в помещении по договору социального найма, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

Для этого необходимо перейти по ссылке, выбрать свой округ, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Если в помещении зарегистрировано несколько человек, то потребует согласие каждого из них.

При положительном решении заявитель получит уведомление о регистрации договора в Росреестре. Обновленная выписка из ЕГРН будет доступна в личном кабинете.

Подать заявление также можно в мобильном приложении «Добродел».