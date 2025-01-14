Жители Подмосковья подали онлайн еще свыше 9 тысяч заявок на перепланировку квартир

Жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по согласованию переустройства и перепланировки помещений почти 9,5 тысячи раз в 2024 году. Сервис доступен на региональном портале .

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услугу предоставляют бесплатно в течение восьми рабочих дней. Получить ее могут собственники квартир и нежилых помещений.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а затем заполнить онлайн-форму. Решение придет в личный кабинет заявителя.

«Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительстве или разрушении стен и дверных проемов, а переустройством — установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте», - пояснили в министерстве.

Подать заявку на перепланировку также можно на "Доброделе".