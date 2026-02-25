Жители Подмосковья подали еще тысячу заявок на компенсацию за домашний телефон

Некоторые категории жителей в Подимосковье могут получить компенсацию за оплату стационарного телефона. С начала года ее оформили около тысячи человек.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» – «Другое».

Получить компенсацию могут ветераны труда или военной службы по достижении пенсионного и предпенсионного возраста, а также люди без инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. При этом необходима регистрация по месту жительства в Московской области.