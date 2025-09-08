Жители Подмосковья подали еще 80 тысяч онлайн-заявок на запись детей в кружки

Онлайн-запись детей в кружки возглавила рейтинг самых популярных госуслуг в Подмосковье за неделю. Ей воспользовались более 80 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, при помощи электронной услуги можно записать ребенка сразу в несколько секций по одному заявлению. Подать заявку могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение.

В топ популярных сервисов также вошло обслуживание карт «Стрелка». Этой госуслугой воспользовались более 67 тысяч раз за неделю. Также жители подали по 16 тысяч заявлений на замену социальных карт и получение выписки из домовой книги.

Всего на региональном портале доступно около 400 госуслуг для жителей и предпринимателей. Получить их также можно в мобильном приложении «Добродел».