Жители Подмосковья подали еще 74 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада

Жители Подмосковья подачи свыше 74,6 тысячи онлайн-заявок на получение компенсации за оплату детского сада в 2024 году. Оформить такую выплату можно на «Госуслугах» .

Оформить поддержку могут родители и законные представители ребенка, которые оплатили присмотр в детском саду, рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Услуга доступна в разделе «Образование» — «Образование детям». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать заявку можно только один раз при записи ребенка в детский сад, после этого выплату продлевают автоматически.

Размер выплаты зависит от количества детей в семье, а также от средней платы за сад и других условий.

Услугу предоставляют в течение пяти рабочих дней, а результат направляют в личный кабинет пользователя.