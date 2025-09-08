Жители Подмосковья подали еще 37 тысяч онлайн-заявок на запись в детский сад

Жители Подмосковья могут онлайн записать детей в дошкольные учреждения. С начала года госуслугой воспользовались более 37 тысяч раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Образование детям». Подать заявку могут родители или законные представители ребенка. При этом обязательно нужно иметь регистрацию в Московской области.

Подать заявление можно с рождения ребенка до его семилетия. После рассмотрения документов его включат в очередь на зачисление. Затем необходимо прийти в детский сад и оформить договор.

Получить онлайн-услугу также можно в мобильном приложении «Добродел».