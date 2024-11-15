Жители Подмосковья подали еще 31 тысячу заявок на бесплатные зубные протезы

Фото: Медиасток.рф

Свыше 31 тысячи заявлений на бесплатное протезирование зубов подали в Подмосковье с начала года. Для этого на "Госуслугах" работает специальный сервис.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, право на бесплатное протезирование зубов имеют ветераны, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники.

Чтобы получить услугу, нужно посетить стоматолога и оформить заявку на региональном портале. После этого жителя поставят на учет, а протезирование проведут в порядке очереди.

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