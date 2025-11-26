Жители Подмосковья подали еще 3 тысячи заявки на выплаты для покупки протезов

С начала года жители Подмосковья подали более трех тысяч онлайн-заявок на приобретение протезно-ортопедических и слуховых изделий. Сделать это можно через «Госуслуги».

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить ее могут жители с показаниями для протезирования от подмосковного медучреждения.

Выплату предоставляют людям с доходом семьи ниже трехкратной величины прожиточного минимума. При этом для приобретения слуховых аппаратов доходы не учитываются.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Ответ поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней. При положительном решении заявителям включат в реестр жителей, имеющих право на протезно-ортопедическую помощь.