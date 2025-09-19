Жители Подмосковья подали еще 2 тысячи онлайн-заявок на справки из военкоматов
Жители Подмосковья могут онлайн заказать справки из военных комиссариатов на региональном портале. С начала года этой возможностью воспользовались более двух тысяч раз.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, в рамках услуги можно получить 25 видов справок по одному заявлению. Такие документы могут понадобиться при оформлении пенсии, пособий и других льгот. Запросить справку могут действующие и бывшие военнослужащие, а также их родственники.
Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, выбрав нужный военкомат, отметить вид необходимых справок и приложить документы.
Услуга доступна в разделе регионального портала «Документы» — «Справки и выписки».