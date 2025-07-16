Жители Подмосковья подали еще 16 тысяч онлайн-заявок на регистрацию тракторов

С начала года жители Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по регистрации самоходных машин более 16,5 тысячи раз. Она доступна на региональном портале .

Как рассказали в областном Мингосуправления, услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Организация деятельности». С ее помощью жители могут подать заявку на регистрацию техники, снятия ее с учета или внесении изменений в регистрационные данные.

Получить услугу могут физические и юридические лица, а также предприниматели. Для этого нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину.

Регистрации подлежат тракторы, катки, бульдозеры, погрузчики и другая самоходная техника.

Жители могут оформлять их онлайн, а также получать другие электронные услуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».