Жители Подмосковья подали более 80 тысяч онлайн-заявок на услуги Мособлгаза

Жители Московской области активно используют региональный портал Госуслуг (РПГУ) для заказа услуг Мособлгаза. На данный момент подано уже 81,3 тысячи заявок.

Самая популярная услуга — ремонт и замена газового оборудования. Подав заявку через РПГУ, житель Подмосковья сможет получить ее в течение трех рабочих дней. На данную услугу подано уже 44 тысячи заявок через региональный портал.

Всего на РПГУ доступно 11 услуг Мособлгаза, включая отключение и возобновление подачи газа, перерасчет платы за газ, проверку задолженности, наладку и техническое обслуживание газового оборудования, а также установку и пломбировку счетчиков.

Чтобы подать заявку через РПГУ, перейдите по ссылке, войдите в свою учетную запись, и все данные подгрузятся автоматически.

Развитие цифровых сервисов остается одним из ключевых направлений работы компании по повышению качества обслуживания жителей Подмосковья. Услуги Мособлгаза онлайн также можно заказать в личном кабинете клиента и на портале Единого оператора газификации.