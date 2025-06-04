Жители Подмосковья подали более 55 тысяч заявлений на компенсацию за ЖКУ с января

С начала года жители Подмосковья подали более 55 тысяч заявлений на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг. Поддержку оказывают многодетным семьям, инвалидам и другим льготникам.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Оплата ЖКХ». Она доступна льготникам, зарегистрированным в Московской области. Это многодетные семьи, сельские учителя, ветераны, инвалиды и другие.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, ввести реквизиты организации ЖКУ и приложить подтверждающие оплату документы. К услуге также подключен умный сервис, который автоматически проверяет ранее поданное заявление.

Жители Подмосковья могут получать услуги онлайн благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы.