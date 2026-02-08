Жители Подмосковья подали более 4 тысяч заявлений на выплаты для приобретения протезов и слуховых изделий

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила, что в 2025 году на региональном портале жители региона подали свыше 4 тысяч заявлений на получение выплат для приобретения протезно-ортопедических и слуховых изделий.

Выплаты предназначены для семей с доходом ниже трехкратной величины прожиточного минимума. Для получения средств на слуховые изделия доходы не учитываются. Оформить выплату могут жители Подмосковья, у которых нет группы инвалидности, при этом показания для протезирования должны быть подтверждены справкой из медицинского учреждения Московской области.

Услуга «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Результат будет доступен в личном кабинете в течение 7 рабочих дней. При положительном решении заявителя включат в реестр граждан, имеющих право на протезно-ортопедическую помощь.

Подробнее об услуге можно узнать по ссылке: [https://uslugi.mosreg.ru/services/6744](https://uslugi.mosreg.ru/services/6744).