Жители Подмосковья подали 733 тысячи заявок на запись детей в кружки с января

Запись детей в кружки и секции стала самой популярной услугой на региональном портале Подмосковья с начала года. Ей уже воспользовались 733,8 тысячи раз.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, более двух лет самой популярной услугой была выписка из домовой книги. К концу сентября ее сместила запись в кружки и секции. Жители уже оформили 733,8 тысячи заявлений с начала года, из них 415 тысяч — в сентябре.

Кроме того, жители подали 686 тысяч заявок на выписку из домовой книги, 364 тысяч — на выдачу социальной карты, 220 тысяч — на обслуживание «Стрелки» и 156 тысяч — на прием в школу.

Региональный портал госуслуг работает в Подмосковье с 2012 года. Там уже зарегистрировано более 10 миллионов учетных записей.

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