Жители Подмосковья подали 70 тысяч заявок на выписки из домовой книги с января

Жители Подмосковья подали свыше 70 тысяч заявлений на получение выписки из домовой книги с начала года. Онлайн-услуга доступна на регпортале и в «Доброделе».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услугу предоставляют в электронном виде, она доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы», а также в мобильном приложении «Добродел».

«В рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных лицах в помещении многоквартирного дома, сведения о которых передаются управляющими компаниями в МФЦ», — пояснили в ведомстве.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале, выбрать свой округ и заполнить онлайн-форму. Сервис дает возможность получить семь видов документов. Это выписки из домовой книги, справки с места жительства, о составе семьи, об отсутствии зарегистрированных лиц и другие.

Услугу предоставляют бесплатно в течение одного рабочего дня.