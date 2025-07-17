Жители Подмосковья подали 7 тысяч заявок на газовое обслуживание через регпортал

На региональном портале Подмосковья жители округов могут оставить заявку на обслуживание газового оборудования. За время работы сервиса такой возможностью воспользовались более семи тысяч раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления МО.
Чаще всего пользователи заключали договор на техобслуживание, ремонт или замену систем. Доступных услуг всего восемь: перерасчет суммы оплаты, поверка приборов учета, наладка и другие.
В «Мособлгазе» напомнили, что все манипуляции с газовым оборудованием могут производить только специалисты с допуском от лицензированных организаций. Самостоятельное вмешательство может привести к авариям и создать проблему не только жителям помещения, но и их соседям.
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