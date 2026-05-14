Жители Подмосковья подали 52 тысячи заявок на компенсацию оплаты ЖКУ с января

Жители Московской области, которые относятся к льготным категориям, все активнее оформляют компенсацию за коммунальные услуги онлайн. С начала года на областной портал госуслуг поступило уже более 52 тысяч заявлений на возмещение части расходов за ЖКУ.

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, нужно зайти в раздел «Жилье», а затем в подраздел «Коммунальные услуги», где размещен сервис под названием «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Далее достаточно авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), после чего заполнить форму. В заявлении потребуется указать реквизиты организации, предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, либо приложить сканы или фотографии документов, подтверждающих факт оплаты.

Получить такую компенсацию вправе определенные категории жителей, которые официально зарегистрированы в Подмосковье. В их числе — многодетные семьи, люди с инвалидностью, почетные доноры, а также педагоги, работающие в сельской местности, и многие другие льготники, чьи доходы или статус дают им право на дополнительную финансовую поддержку от государства.

Услугу предоставляют бесплатно. После подачи заявления результат придет в личный кабинет пользователя на портале. Рассмотрение документов и принятие решения занимают не более семи рабочих дней.