Жители Подмосковья подали 190 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса с января
Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на присвоение или аннулирование адреса. С начала года этой возможностью воспользовались почти 190 тысяч раз, рассказали в региональном Мингосуправления.
Объекты адресации — это земельные участки, здания, сооружения, помещения, которые являются частью объекта капитального строительства, а также машино-места. Данные о них вносятся в государственный реестр.
Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, указать округ и цель обращения, а также заполнить оналйн-форму. Перед этим следует проверить наличие адреса в реестре.
Подать заявку на аннулирование можно при прекращении существования объекта, присвоения нового адреса или при отказе от кадастрового учета.
Услугу предоставляют бесплатно.