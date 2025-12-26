Жители Подмосковья подали 190 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на присвоение или аннулирование адреса. С начала года этой возможностью воспользовались почти 190 тысяч раз, рассказали в региональном Мингосуправления.

Объекты адресации — это земельные участки, здания, сооружения, помещения, которые являются частью объекта капитального строительства, а также машино-места. Данные о них вносятся в государственный реестр.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация прав». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, указать округ и цель обращения, а также заполнить оналйн-форму. Перед этим следует проверить наличие адреса в реестре.

Подать заявку на аннулирование можно при прекращении существования объекта, присвоения нового адреса или при отказе от кадастрового учета.

Услугу предоставляют бесплатно.