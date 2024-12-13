Жители Подмосковья подали 180 тыс заявок на регистрацию недвижимости в ноябре

В ноябре 2024 года в Московской области зарегистрировали около 180 тысяч заявлений по учетно-регистрационным действиям с объектами недвижимости. Из них более 18 тысяч касаются регистрации объектов в рамках единой процедуры.

Примерно десять тысяч заявлений подали на регистрацию ипотеки, 93% из них — в электронном виде. Также зарегистрировали более пяти тысяч заявлений на договоры долевого участия, из которых более 96% оформили через интернет.

«Росреестр активно внедряет цифровые технологии для улучшения государственных услуг и совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Эти данные подтверждают активность жителей Подмосковья и высокую эффективность работы Росреестра.