Жители Подмосковья подали 1660 заявок на сертификаты для расселения с 1 июня

В Подмосковье до 15 октября можно подать заявление на жилищный сертификат для переезда из аварийного дома. Эта программа стартовала 1 июня, и за 3,5 месяца ей воспользовались 1660 раз. Об этом сообщили в Минстрое Московской области.

«Благодаря сертификату, как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года. Наибольшее количество заявлений подали в Шатуре (305), Кашире (121) и Орехово-Зуевском округе (96)», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Сертификат дает возможность купить новую квартиру за счет государства. Цена одного квадратного метра для расчетов — 174,8 тысячи рублей. Минимальная площадь, которую оплачивает государство — 28 квадратных метров. Даже если площадь меньше, сумма выплаты все равно составит не менее 4,9 миллиона рублей.

Программу проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».