Жители Подмосковья подали 160 тысяч онлайн-заявок на присвоение адреса с января

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на присвоение и аннулирование адреса объекту недвижимости. С начала года через «Госуслуги» оформили более 162 тысяч таких заявлений.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Статус недвижимости». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, указать округ и цель обращения, а затем — заполнить онлайн-форму. Перед этим следует проверить наличие адреса у объекта в государственном реестре.

«Подать заявление на аннулирование адреса можно в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета», — пояснили в ведомстве.

К объектам адресации относятся земельные участки, здания, сооружения, помещения и машино-места.