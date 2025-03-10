Жители Подмосковья подали 148 тысяч заявок на регистрацию недвижимости в феврале

Жители Подмосковья продолжают пользоваться онлайн-сервисами Росреестра. В феврале в регионе подали 148 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия с объектами недвижимости.
«Внедрение электронных сервисов в сфере недвижимости делает учетно-регистрационные процедуры более удобными для граждан и организаций, улучшает доступность и эффективность предоставления государственных услуг, упрощает процесс получения и сокращает время ожидания результатов регистрации права на недвижимость», — пояснила начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Московской области Ольга Козлова.
Свыше 14 тысяч обращений касается оформления в рамках единой процедуры. В прошлом месяце в Московской области подали более девяти тысяч заявлений на регистрацию ипотеки, причем 93% из них — онлайн.
Поступило также около шести тысяч заявлений на оформление договоров долевого участия. Электронной услугой жители региона воспользовались в 96% случаев.
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