Жители Подмосковья подали 146 тысяч заявок на социальное обслуживание за год

Жители Подмосковья подали свыше 146 тысяч онлайн-заявок на подтверждение статуса нуждающегося в социальном обслуживании за год. Услуга доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. После этого нужно указать способ получения социальных услуг: на дому, в стационаре или в полустационарной форме. Ответ придет в течение пяти рабочих дней.

При заполнении заявки система сама формирует список организаций, которые оказывают подходящие формы обслуживания.

Бесплатные социальные услуги доступны жителям нескольких категорий. Среди них те, кто утратил способность к самообслуживанию.

Подать заявку также можно через «Добродел».