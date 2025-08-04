Жители Подмосковья подали 13 тысяч заявок на выписку из домовой книги за неделю

В Подмосковье информацию о лицах, зарегистрированных в помещениях многоквартирных домов, можно получить онлайн. За минувшую неделю через сайт государственных услуг региона подали свыше 13,6 тысячи заявлений на оформление выписок из домовых книг.

Электронная услуга размещена в разделе «Специальные документы». Сведения о зарегистрированных лицах в многофункциональные центры подают управляющие компании.

Среди других популярных услуг за этот период лидируют: запись в колледжи (свыше 11,4 тысячи заявок), оформление и замена социальных карт жителя Московской области (более 8,4 тысячи), получение выплат на школьную форму (свыше 6,4 тысячи), а также электронная запись детей в школы (более 5,2 тысячи).

Отметим, что получить сведения и оформить документы можно также в мобильном приложении «Добродел».