Жители Подмосковья подали 13 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки в октябре

Росреестр Подмосковья получил более 227 тысяч заявлений в октябре. Из них 74 тысячи — на постановку на кадастр и 132 тысячи — на регистрацию прав. Еще 13 тысяч жителей обратились за сделками по ипотеке.

Всего Росреестр получил около 21 тысячи заявлений на регистрацию объектов в рамках единой процедуры.

Более 13 тысяч обращений были связаны с ипотекой, еще семь тысяч — с договорами долевого участия. Почти все заявки поступили в электронном виде.

В ведомстве напомнили, что Подмосковье лидирует среди регионов по количеству сделок с недвижимостью. С начала года Росреестр получил более 1,6 миллиона заявлений.

В октябре на кадастровый учет поставили 26 многоквартирных домов.