Жители Подмосковья подали 12 тысяч заявок на регистрацию ипотеки в октябре

Жители Подмосковья подали 186 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости, ипотеки и договоров долевого участия. Большинство заявок пришли в электронном виде.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, за месяц по поданным заявлениям зарегистрировали около 20 тысяч объектов недвижимости. Еще около 12 тысяч заявок касались ипотеки, порядка 94% из них пришли в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия жители подали более четырех тысяч обращений.

По словам начальника отдела организации и контроля управления Росреестра Ольги Козловой, электронные сервисы повышают доступность услуг ведомства.

«Росреестр активно внедряет цифровые технологии для улучшения государственных услуг и совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона», — отметила она.