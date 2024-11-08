Жители Подмосковья подали 12 тысяч заявок на регистрацию ипотеки в октябре
Жители Подмосковья подали 186 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости, ипотеки и договоров долевого участия. Большинство заявок пришли в электронном виде.
Как рассказали в подмосковном Минимуществе, за месяц по поданным заявлениям зарегистрировали около 20 тысяч объектов недвижимости. Еще около 12 тысяч заявок касались ипотеки, порядка 94% из них пришли в электронном виде.
На регистрацию договоров долевого участия жители подали более четырех тысяч обращений.
По словам начальника отдела организации и контроля управления Росреестра Ольги Козловой, электронные сервисы повышают доступность услуг ведомства.
«Росреестр активно внедряет цифровые технологии для улучшения государственных услуг и совершенствования процесса сделок с недвижимостью для жителей региона», — отметила она.