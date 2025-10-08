Жители Подмосковья подали 111 тысяч заявок на компенсацию оплаты ЖКУ с января

Жители Московской области могут получить компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. С начала года в регионе подали на сайте государственных услуг свыше 111 тысяч соответствующих заявлений.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона уточнили, что сервис «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» доступен в разделе «Жилье».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить анкету, указать реквизиты организации или приложить документы об оплате. Ответ поступит в течение семи рабочих дней в личный кабинет.

Претендовать на возврат средств могут многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, педагоги в сельской местности и другие льготные категории жителей, зарегистрированные в Московской области.