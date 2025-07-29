Жители Подмосковья почти 300 тысяч раз записались к врачу через «Добродел»

Пользователи мобильного приложения «Добродел» оформили запись к врачу почти 300 тысяч раз. В нем также можно получить справки и узнать результаты исследований.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для оформления записи к врачу необходимо авторизоваться через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу», выбрать нужного специалиста, дату и время. При отсутствии свободных талонов можно встать в лист ожидания.

Кроме того, при помощи приложения можно записать на прием другого человека, выбрав опцию «Другой полис». Жители также могут получить справки, выписку из истории болезни, результаты исследований и другие документы.

Пользователи уже воспользовались электронной медкартой более 4,3 миллиона раз и свыше 717 тысяч раз вызвали врача на дом.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке.