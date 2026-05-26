Жители Подмосковья перейдут на прямые расчеты за электроэнергию с 1 июня
С 1 июня 2026 года собственники жилых помещений в определенных домах Подмосковья заключат прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт». Договор будет считаться заключенным автоматически и без срока окончания, без необходимости письменного оформления. Расчеты за электроэнергию, потребляемую на общедомовые нужды, продолжат осуществляться через управляющие организации.
Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за июнь 2026 года придут жителям в июле. Для формирования платежек необходимо будет ежемесячно, с 15 по 26 число, передавать актуальные показания счетчиков любым удобным способом:
- в Едином личном кабинете клиента;
- через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;
- через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте «Мосэнергосбыт»;
- с помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика, на платформе «Яндекс.Алиса»;
- через сервис оплаты в социальной сети Вконтакте;
- позвонив на выделенную линию Контактного центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области);
- через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».
Если в жилом помещении установлен счетчик, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), передача показаний происходит автоматически. Проверить подключение своего счетчика к АСКУЭ можно:
- в Едином личном кабинете клиента в разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение»;
- позвонив в Контактный центр: +7 (499) 550-9-550.