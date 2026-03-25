Жители Подмосковья перейдут на прямые договоры с Мосэнергосбытом

С 1 апреля 2026 года жильцы многоквартирных домов в Подмосковье начнут заключать прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт». Это означает, что расчеты за электроэнергию, потребляемую в квартирах, будут осуществляться напрямую с поставщиком. При этом платежи за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды, останутся в ведении управляющих организаций.

Первые счета от Мосэнергосбыта за апрель 2026 года с указанием лицевого счета придут жителям в мае 2026 года. Для формирования платежных документов ежемесячно с 15 по 26 число нужно будет передавать текущие показания приборов учета электроэнергии. Это можно сделать разными способами:

* В Едином личном кабинете клиента на сайте [my.mosenergosbyt.ru](https://my.mosenergosbyt.ru/auth). * Через мобильное приложение [«Мой Мосэнергосбыт»](https://my.mosenergosbyt.ru/auth). * Через сервис оплаты электроэнергии на официальном сайте Мосэнергосбыт. * С помощью чат-бота на официальном сайте гарантирующего поставщика или на платформе «Яндекс.Алиса». * Через сервис оплаты электроэнергии в социальной сети «ВКонтакте». * По телефону контакт-центра: +7 (499) 550-88-99 (круглосуточно в автоматическом режиме) или по короткому номеру 13-55 (для абонентов Ростелеком в Московской области). * Через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт», МФЦ Москвы и ООО «МосОблЕИРЦ».

Если в квартире установлен прибор учета, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ), то передача показаний будет происходить автоматически. В этом случае дополнительно сообщать показания не нужно.

На прямые расчеты переходят жители многоквартирных домов в следующих населенных пунктах: Егорьевск, Жуковский, Красногорск, Ногинск, Одинцово, Старая Купавна, Балашиха, Заречье, Немчиновка.