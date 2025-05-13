Жители Подмосковья передали на переработку еще около тысячи тонн текстиля

С начала года в Подмосковье собрали на переработку около одной тысячи тонн текстиля. За это время в регионе установили 220 точек сбора таких отходов — теперь сдать ненужные вещи можно в 1,9 тысячи баков.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, из-за большого спроса в Подмосковье создали цифровой сервис, который сокращает сроки получения разрешения на установку точек сбора вещей.

«Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разработали электронную услугу, которая сокращает срок процедуры получения разрешения с 13 на семь рабочих дней, а также приводит к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сказал заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Все собранные вещи передают на благотворительность или переработку, в зависимости от их состояния.

В этом году в Подмосковье планируют установить еще 500 баков для сбора текстиля.