Жители Подмосковья отдали более тысячи ненужных вещей на «Мегабак» с января

Со временем любая мебель, техника и другие вещи в доме изнашиваются и требуют замены. Жители Московской области могут избавиться от ненужных предметов несколькими способами: отвезти их на специальные площадки «Мегабак» или воспользоваться онлайн-сервисом на региональном портале госуслуг , заказав вывоз крупногабаритного мусора прямо из квартиры.

За неделю таким образом вывезли 21 предмет. Из них три — бесплатно: чугунная ванна и железная дверь. Остальные 18 вещей вывезли платно, среди них были диван, семь стиральных машин и другое.

Всего с начала года жители региона утилизировали 1,2 тысячи ненужных предметов. Бесплатно вывезли 294 крупных бытовых прибора, 34 двери и 49 ванн. Платно сдали 316 единиц мебели, 19 дверей, 5 партий макулатуры, 67 матрасов, 21 пианино, 54 единицы электроники, 129 стиральных машин и 291 другую вещь. Общая сумма платных услуг с начала года составила 2,1 миллиона рублей.