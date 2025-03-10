Жители Подмосковья оставили 515 тысяч жалоб на здоровье через Telegram-бот

Telegram-бот Денис заработал в Подмосковье в начале прошлого года. С его помощью жители могут оставить жалобы на здоровье, чтобы записаться к нужному специалисту. Этой возможностью уже воспользовались почти 515 тысяч раз.

Чат-бот собирает жалобы на здоровье, анализирует их и предлагает записаться к нужному специалисту.

«Собранные данные отображаются в электронной медкарте пациента, что позволяет специалисту ознакомиться с ними перед приемом. Благодаря этому, врач может уделить больше времени и внимания непосредственно пациенту», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Сервис доступен при записи к хирургу, урологу, терапевту, стоматологу и другим врачам. Искусственный интеллект проводит опрос, узнает температуру пациента, наличие слабости, головной боли и других симптомов, после чего предлагает нужного специалиста.