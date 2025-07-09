Жители Подмосковья оформили свыше 6 млн электронных рецептов на лекарства с января

Жители Московской области активно переходят на современный формат получения медицинских препаратов. С начала года в регионе оформили свыше 6,2 миллиона электронных рецептов на льготные лекарства.

Такой способ удобен, поскольку документ нельзя потерять или испортить. Кроме того, он всегда доступен.

«Важно, что для продления таких рецептов не нужно ехать в поликлинику, сделать это можно онлайн — на телемедицинской консультации», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для получения лекарства пациенту достаточно назвать свои данные в любой аптеке сети «Мособлмедсервис». Вся информация о выписанных рецептах доступна в личном кабинете на региональном портале госуслуг в разделе «Здоровье».

С 2024 года о необходимости продления рецептов жителям Подмосковья напоминает робот Светлана. Он не только информирует о сроке действия рецепта, но и помогает записаться на телемедицинскую консультацию. Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35.

Записаться на дистанционную встречу с врачом можно несколькими способами: через портал госуслуг, инфомат в поликлинике, по номеру 122, на приеме у специалиста или через бота в Telegram.