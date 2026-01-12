Жители Подмосковья оформили свыше 480 тысяч соцкарт в 2025 году

Жители Подмосковья могут дистанционно оформить социальную карту. Услугой по выдаче, замене и прекращении ее действия в 2025 году в регионе воспользовались свыше 480 тысяч раз.

Оформление социальной карты доступно зарегистрированным в Московской области льготным категориям жителей.

Ее обладателям доступен бесплатный проезд в транспорте Подмосковья и столицы, а также в пригородных поездах. Кроме того, они получают скидку на лекарства и продукты в некоторых магазинах.

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» размещена в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы» на сайте государственных услуг, а также в мобильном приложении «Добродел».

Ее оказывают в течение 16 рабочих дней. Забрать пластиковую карту можно в удобном многофункциональном центре.

При подаче заявки на получение карты для ребенка сервис самостоятельно проверяет сведения и выдает список детей. Пользователь должен выбрать конкретного ребенка и направить обращение.